Ученые выявили ген, отвечающий за склонность к изменам

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Ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что склонность к изменам может быть связана с генетическими особенностями человека. Об этом сообщает "Мир 24".

Речь идет о варианте гена DRD4, отвечающего за работу одного из дофаминовых рецепторов. В ходе эксперимента, в котором приняли участие 180 человек, выяснилось, что те, у кого данный ген имел длинную форму, изменяли своим партнерам в два раза чаще носителей короткого гена. Первые оказались менее чувствительны к гормону удовольствия, поэтому им требовалось больше сексуальных контактов. При этом 45% из них практиковали отношения на одну ночь.

Ранее специалисты из Калифорнийского и Нью-Йоркского университетов, проанализировав анкеты с сайтов знакомств, пришли к выводу, что многие люди начинают изменять своим партнерам в возрасте 39 лет.

Такой результат ученые связали со страхом мужчин и женщин перед 40-летием. Именно в этом возрасте люди чаще всего начинают испытывать тягу к острым ощущениям и желание доказать свою молодость и силу.

