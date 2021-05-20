Ученые определили основные черты сексуальной привлекательности

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Названы основные черты, определяющие сексуальную привлекательность партнера для мужчин и женщин. Соответствующее исследование провели специалисты из Австралии.

Как сообщает журнал PLOS One, ученые провели анализ ответов более 7 тысяч человек от 18 до 65 лет на опрос о сексуальной привлекательности. В нем участникам предлагалось оценить важность наличия у потенциальных партнеров девяти черт, разделенных на три категории – эстетика (возраст, привлекательность и физические особенности), ресурсы (интеллект, образование и доход) и личность (доверие, открытость и эмоциональная связь).

Исследование показало, что мужчины и женщины имеют похожие приоритеты. Самыми важными чертами участники назвали привлекательность, физические особенности, доверие, открытость и эмоциональную связь. Доход для опрошенных был наименее значим.

При этом в приоритетах женщин и мужчин наблюдались определенные различия. Так, женский пол уделил больше внимания возрасту, образованию, интеллекту, доходу, доверию и эмоциональной связи. При этом мужчины заявили о важности привлекательности и физического телосложения партнерши.

"Хотя оба пола предпочитают физически привлекательного потенциального партнера, у мужчин более сильные предпочтения в отношении привлекательности, чем у женщин", – подтвердил руководитель исследования Стивен Уайт.

Ученые также заявили, что предпочтения при выборе партнера меняются с возрастом. В частности, молодым мужчинам важнее эстетика, а юным женщинам – личностные качества. В старшем возрасте оба пола уделяют большое значение открытости и доверию.

"Наши результаты указывают на явные различия внутри каждого пола на ключевых этапах жизни, что согласуется с теориями давления отбора", – сказал Уайт.

Исследователи утверждают, что выбор сексуального партнера играет решающую роль в аспектах отношений. При этом предпочтения также оказывают важное влияние на гендерные роли и равенство, динамику рынка труда, либерализм, политику, религию и культуру.

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