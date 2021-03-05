Эксперты рассказали, на каком свидании можно начинать интимные отношения

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сексологи рекомендуют россиянам не вступать в интимные отношения на первом свидании, сообщает News.ru.
Психолог и сексолог Инна Глуз-Широкова рассказала, что для мужчин и для женщин важна некая игра, состоящая из трех стадий.
"Первая – романтика: разговоры, улыбки, прогулки. В этот момент вырабатываются важные гормоны, способствующие тому, чтобы отношения завязались. На второй стадии подключается тело – можно позволить себе контакт руками и поцелуи. И лишь на третьем этапе можно переходить к интиму", – рассказала эксперт.
В свою очередь, клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников отметил, что секс на первом свидании может не только негативно отразиться на будущих отношениях, но и нанести психологическую травму.
Он подчеркнул, что нет определенного совета, сколько должно пройти свиданий до того, как пара окажется в постели. При этом он добавил, что большинству людей трех-пяти свиданий будет достаточно.
"Если вы чувствуете, что от раза к разу партнер нравится вам все больше, стоит довериться интуиции", – отметил эксперт.
Денисов-Мельников порекомендовал отказаться от интимной близости, если вы чувствуете, что на каком-то этапе развития отношений что-то пошло не так.
Ранее сексолог Татьяна Сухинина прокомментировала выводы шведских исследователей об идеальной частоте занятий сексом. В Швеции специалисты провели исследование, согласно которому лучшей периодичностью совершения половых актов является раз в неделю. В то же время, по словам шведских исследователей, каждый четвертый житель страны занимается сексом раз в два месяца или даже реже.
Сухинина согласилась с выводом и считает периодичность "раз в неделю" золотой серединой. Однако, по ее словам, гораздо важнее в совершении половых актов мотивация партнеров. Сексолог отметила, что если человек занимается сексом с целью увлекательного и осмысленного времяпрепровождения, испытания чувства близости или удовольствия, то это правильные мотивы.
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