Сексолог прокомментировала информацию об оптимальной частоте занятий сексом

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Сексолог Татьяна Сухинина прокомментировала выводы шведских исследователей об идеальной частоте занятий сексом, передает РИА Новости.
Сообщается, что в Швеции специалисты провели исследование, согласно которому лучшей периодичностью совершения половых актов является раз в неделю. В то же время, по словам шведских исследователей, каждый четвертый житель страны занимается сексом раз в два месяца или даже реже.
Сухинина согласна с выводом и считает периодичность "раз в неделю" золотой серединой. Однако, по ее словам, гораздо важнее в совершении половых актов мотивация партнеров.
Сексолог отметила, что если человек занимается сексом с целью увлекательного и осмысленного времяпрепровождения, испытания чувства близости или удовольствия, то это правильные мотивы. Однако, если человек совершает половой акт, чтобы избежать чего-то более неприятного, то это гораздо хуже.
Сухинина отметила, что секс не является залогом счастья в отношениях. Однако, если половой акт происходит реже, то это свидетельство того, что партнеры отдалились друг от друга.
"Если вам кажется, что секс сделает ваши отношения счастливее, присмотритесь к этой идее получше. Почему вы так считаете? Не думаете ли вы, скажем, что более активная половая жизнь позволит вам меньше ссориться?", – отметила Сухинина.
Она предложила в подобной ситуации чаще прорабатывать ситуации, при которых происходит ссора, а не заглушать их более частыми половыми актами. Сухинина предостерегла от ситуации, когда секс становится попыткой решения проблем в отношениях. По ее словам, такая ситуация не позволит партнерам добиться близости и урегулировать конфликты.
"Иногда секс настолько хорош, что человек закрывает глаза на все остальное, даже если в отношениях неполадки. Редко бывает, что проблема именно в чрезмерно частой близости. Скорее может случиться так, что становится слишком мало всего остального – например, других совместных занятий – на фоне неспособности решать конфликты и проявлять заботу друг о друге", – отметила Сухинина.
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