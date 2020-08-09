Сексолог прокомментировала информацию об оптимальной частоте занятий сексом

Фото: depositphotos/pavelrumme

Сексолог Татьяна Сухинина прокомментировала выводы шведских исследователей об идеальной частоте занятий сексом, передает РИА Новости.

Сообщается, что в Швеции специалисты провели исследование, согласно которому лучшей периодичностью совершения половых актов является раз в неделю. В то же время, по словам шведских исследователей, каждый четвертый житель страны занимается сексом раз в два месяца или даже реже.

Сухинина согласна с выводом и считает периодичность "раз в неделю" золотой серединой. Однако, по ее словам, гораздо важнее в совершении половых актов мотивация партнеров.

Сексолог отметила, что если человек занимается сексом с целью увлекательного и осмысленного времяпрепровождения, испытания чувства близости или удовольствия, то это правильные мотивы. Однако, если человек совершает половой акт, чтобы избежать чего-то более неприятного, то это гораздо хуже.

Сухинина отметила, что секс не является залогом счастья в отношениях. Однако, если половой акт происходит реже, то это свидетельство того, что партнеры отдалились друг от друга.

"Если вам кажется, что секс сделает ваши отношения счастливее, присмотритесь к этой идее получше. Почему вы так считаете? Не думаете ли вы, скажем, что более активная половая жизнь позволит вам меньше ссориться?", – отметила Сухинина.

Она предложила в подобной ситуации чаще прорабатывать ситуации, при которых происходит ссора, а не заглушать их более частыми половыми актами. Сухинина предостерегла от ситуации, когда секс становится попыткой решения проблем в отношениях. По ее словам, такая ситуация не позволит партнерам добиться близости и урегулировать конфликты.

"Иногда секс настолько хорош, что человек закрывает глаза на все остальное, даже если в отношениях неполадки. Редко бывает, что проблема именно в чрезмерно частой близости. Скорее может случиться так, что становится слишком мало всего остального – например, других совместных занятий – на фоне неспособности решать конфликты и проявлять заботу друг о друге", – отметила Сухинина.

Ранее в Москве арестовали пару за секс в общественном месте. Инцидент произошел в так называемой Яме на Хохловской площади. Пара рассказала, что сделала это от скуки.