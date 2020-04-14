Сексолог рассказала об особенностях интимной жизни во время самоизоляции

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Сексолог Евгения Липчинская рассказала об особенностях интимной жизни во время режима самоизоляции и пандемии коронавируса, сообщает газета Metro.
Она заверила, что заниматься сексом во время самоизоляции безопасно, если оба партнера живут вместе и соблюдают все рекомендации. Липчинская подчеркнула, что секс сейчас выступает в качестве хорошего антидепрессанта, поскольку во время процесса выделяются "гормоны радости".
Также она заявила, что вследствие полового акта невозможно заразиться, если оба партнера придерживаются профилактики коронавируса.
"Если симптомов нет, то в данный период времени рекомендуется максимально уделять внимание гигиене, использовать антисептические средства (особенно мыть руки и половые органы) до занятия сексом и после", – посоветовала Липчинская.
В то же время она посоветовала не начинать совместную интимную жизнь с новым партнером, с которым вы не проживаете в одном помещении. Липчинская отметила, что любой из партнеров по дороге может подхватить коронавирусную инфекцию. Если же вы поцеловали партнера, а у него затем был обнаружен COVID-19, то главное в такой ситуации – не поддаваться панике и следить за состоянием организма.
Также Липчинская дала советы о том, как поддерживать отношения на расстоянии во время режима самоизоляции. В частности, партнеры могут делать совместные онлайн-тренировки.
"Начните читать одну книгу или смотреть фильм – прекрасный способ, чтобы узнать взгляд человека на различные ситуации. Обязательно договоритесь на вечернее видеосвидание по Skype с бокалом вина, такая встреча может закончиться даже очень сексуально", – сказала Липчинская.
Также сексолог отметила, что во время режима самоизоляции существует возможность наладить или же возродить сексуальное влечение между партнерами. В частности, Липчинская считает, что режим самоизоляции – прекрасная возможность разобраться друг в друге и заняться сексуальным образованием.
Ранее портал Superjob.ru провел опрос на тему, чем россияне хотели бы заняться после снятия режима самоизоляции. По результатам исследования, почти четверть россиян планируют выйти на прогулку в парк или лес.
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