Сексолог назвала три главных признака измены

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Клинический психолог, сексолог Елена Перелыгина объяснила, какие внешние признаки могут указывать на измену со стороны партнера. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

По словам эксперта, следует насторожиться, если близкий человек изменил привычки. Кроме того, на возможную измену может указывать повышенное внимание к собственному внешнему виду.

"Женщины, конечно же, ходят к косметологу. Покупают обновки себе — нижнее белье, туфельки новые, духи. То есть подозрительно, если женщина раньше за собой так не следила — и вдруг начала", – отметила Перелыгина.

Еще один признак измены представляет собой совокупность сразу нескольких факторов. О неверности могут свидетельствовать повышенное либидо партнера, его гиперактивность или непривычный блеск в глазах.

В сентябре пользователь развлекательного портала Reddit рассказал, что узнал об измене жены, когда без задних мыслей отдал ее старый гаджет дочери. Девушка нашла в планшете переписку с любовником матери.

