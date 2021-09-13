Ученые обнаружили необычные последствия употребления кешью

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Ученые из США выявили необычные последствия употребления кешью. По словам экспертов, орех может улучшить показатели артериального давления. Об этом сообщает "Мир 24".

Исследователи также заявили, что кешью способен понизить уровень триглицеридов.

В ходе эксперимента выяснилось, что риск ишемической болезни сердца снизился на 37% у тех, кто употреблял этот орех более четырех раз в неделю. Помимо этого, кешью помог контролировать "плохой" холестерин и уровень сахара в крови.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что миндаль является самым полезным орехом. По ее словам, также полезны пекан, макадамия и грецкий орех. Королева подчеркнула, что съедать нужно не более горсти орехов в день, чтобы получить пользу.

