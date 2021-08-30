В Китае назвали блюдо, символизирующее дерзость и отвагу русских

15:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Житель Китая назвал русский шашлык блюдом, символизирующим отвагу и дерзость россиян, передает News.ru.
По его словам, при планировании поездки в лес или за город, чтобы приготовить шашлык, для россиян не бывает помех в виде погоды. Он отметил, что для них шашлык становится не просто едой, а уже настоящим образом жизни.
Особое внимание он уделил маринаду. По его словам, в России вкусно замариновать мясо считается высшим мастерством, а маринад у опытных мастеров может включать сметану, пиво, вино, оливковое масло и мед.
"Важно не давать никому сомневаться в технологии жарки, не просить советов и не использовать термометр для измерения температуры. Шашлык не любит суеты. Здесь важны ловкие руки и зоркий взгляд", – подчеркнул мужчина.
Ранее владелец мясной лавки Павел Поцелуев рассказал, какое именно мясо подойдет для шашлыка и как его правильно замариновать.
Поцелуев рекомендует при выборе мяса в первую очередь обратить внимание на говядину. Он отметил, что самыми вкусными ее частями являются плечелопаточный отруб и спина.
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