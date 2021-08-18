В Роскачестве рассказали, как выбирать яблоки

Фото: Московские сезоны
Специалисты Роскачества дали рекомендации о том, как выбирать яблоки: предпочтение стоит отдавать плодам с сухой поверхностью, без дефектов и белого налета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
"Идеальное яблоко должно быть целым, чистым и крепким на ощупь, с сухой поверхностью. Поверхность яблока должна быть без "морщин" и других признаков увядания. Не стоит покупать плоды с темными пятнами и белым налетом на поверхности", – объяснили в Роскачестве, добавив, что допускаются механические повреждения плодов, возникшие при их транспортировке.
Там также обратили внимание на дефекты, к которым привели вредители, например, паршу – черные пятна на кожуре. Сами по себе они не опасны, однако их наличие делает яблоки более уязвимыми к различным болезням.
Кроме того, специалисты развеяли некоторые мифы о нитратах, ГМО и плодах, покрытых воском. Так, по их словам, нитраты в основном накапливаются в корнях деревьев, поэтому в самих яблоках их не может быть много, то же касается и радионуклидов, которые остаются только в почве. Между тем ГМО и вовсе не используется при выращивании яблок, так как нет причин для улучшения их сортов, а воск нужен для того, чтобы сохранить внешний вид плодов и обезопасить их от появления плесени.
Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору дыни. При ее покупке нужно обращать внимание на корочку: у спелой дыни после легкого нажатия она выпрямляется, с переспелыми бахчевыми такого не происходит. Также хороший плод имеет характерный аромат, однако существуют сорта, которые почти или совсем не пахнут.
Хранить дыню рекомендуют в прохладном и темном месте, на мягкой поверхности, в таких условиях он останется свежим на протяжении недели, а из-за высокого содержания глюкозы употреблять ее советуют в утренние часы.
В России ожидается рекордный урожай яблок в этом году
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