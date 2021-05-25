Россиянам рассказали, какие товары нельзя покупать с рук

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
К покупкам из вторых рук стоит относиться с осторожностью, это особенно актуально в случае с продуктами и бытовой техникой. Об этом агентству "Прайм" рассказал заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.
"Не стоит покупать произведенные самостоятельно продукты, если они продаются вне торговых помещений. Вы не можете быть уверены в качестве и безопасности такой продукции на сто процентов", – сказал специалист.
Он отметил, что, помимо некачественных товаров, существует риск нарваться на просрочку.
Те, кто покупает с рук брендовую одежду, а также мелкую бытовую технику, тоже подвергают себя опасности. Есть вероятность, что продавец обманет.
Ранее россиянам рассказали, чем опасны китайские игрушки и могут ли они пропасть с полок. Предполагается, что все иностранные игрушки, продающиеся в интернете, должны будут иметь сертификат безопасности.
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