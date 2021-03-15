Врач рассказала, чем опасны дешевые китайские игрушки

Дешевые китайские игрушки, которые продают на зарубежных сайтах, могут исчезнуть из России. Это связано с экспериментом, который планирует провести Евразийская экономическая комиссия. Предполагается, что все иностранные игрушки, продающиеся в интернете, должны будут иметь сертификат безопасности. Разбираемся, как это скажется на рынке детских товаров и не ударят ли такие изменения по карману потребителей.



Игрушечный эксперимент

Евразийская экономическая комиссия предложила провести эксперимент по регулированию продажи игрушек на территории ЕАЭС (Евразийский экономический союз). В частности, с июля 2021 до конца 2022 года товары, которые реализуются на иностранных онлайн-площадках и поступают в союз, обязательно должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность. За исполнением этой нормы в каждом государстве будут следить регуляторы.

Уточняется, что в рамках эксперимента изменения коснутся лишь части продаваемых детских товаров: игрушечных животных и поездов, кукол, конструкторов, музыкальных инструментов, головоломок, настольных и электронных игр, красок, различных изделий для карнавалов и мячей. О безопасности этой продукции компании, реализующие ее в России, обяжут предупреждать российских покупателей, например публикуя подтверждающие бумаги на своих интернет-страницах.

Подготовку пилотного проекта журналистам подтвердили в пресс-службе ЕЭК, однако окончательное решение еще не принято. На данный момент, по словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, потребители в ЕАЭС могут сталкиваться с некачественной и небезопасной продукцией. Это связано с тем, что пока нет никаких требований к иностранным онлайн-продавцам.

Цицулина уверена, что с началом эксперимента из России первыми исчезнут дешевые китайские игрушки стоимостью около 300 рублей.



Кто пострадает?

Глава Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин в беседе с Москвой 24 заявил, что от ухода с рынка дешевых китайских игрушек потребитель не пострадает.

"Китайцы перестроятся немного, ведь китайский рынок очень гибкий. Они поймут, что нам надо поставлять более качественные товары", – объяснил эксперт.





Александр Калинин генеральный директор Национального фонда защиты потребителей Но если мы требуем предоставлять документы о безопасности продукции, а производители не могут их дать, соответственно, исчезают с рынка, то нам нужно заменить их качественными отечественными товарами.

Вместе с тем Калинин подчеркнул, что дешевые китайские игрушки продаются везде: и в киосках, и в магазинах, и в переходах, и в интернете. "Если рассматривать уличную торговлю, то у нас засилье этих игрушек", – добавил он.

Покупатель, который приобретает такой товар онлайн, как правило, сначала изучает всю доступную информацию о нем, отметил эксперт. "А тот, кто покупает, например в подземном переходе, – импульсивный потребитель... Родители иногда не понимают, не отдают себе отчет, что нужно воспользоваться правом: получить информацию о товаре, его качестве, свойствах, безопасности", – объяснил Калинин.

Специалист подчеркнул, что в России нужно развивать свое производство детских игрушек, которые будут не только красивыми и безопасными, но и принесут практическую пользу, например помогут развить мышление ребенка, подытожил он.



Муки выбора

Врач-педиатр Светлана Кондратьева в беседе с Москвой 24 объяснила, на что важно обращать внимание при выборе игрушек и чем опасно попадание некачественных товаров в руки детям.

"В первую очередь стоит обратить внимание на запах: иногда открываем такие дешевые игрушки – и в нос бьет резкий запах. Также важно, чтобы игрушка была нехрупкой и гладкой, без каких-либо зацепок, иначе она может поранить ребенка", – сказала эксперт.





Светлана Кондратьева врач-педиатр Детям до 4 лет лучше всего покупать цельные игрушки и ни в коем случае не брать те, где много мелких деталей. Это связано с опасностью проглатывания и возможностью удушения. Не менее важен цвет изделия: очень яркие содержат больше химии. После покупки изделия его обязательно следует тщательно помыть, особенно если оно красится.

Если же приобретать игрушки онлайн, то необходимо изучить их состав, прочитать отзывы и обратить внимание на сертификаты изделий, порекомендовала специалист.

Педиатр объяснила, что покупка некачественных детских товаров чревата серьезными проблемами со здоровьем. Самые распространенные – аллергические реакции.

"Если товар непроверенный, то в нем можно найти высокое содержание тяжелых металлов, в том числе и свинца, накопление которых может привести к проблемам с почками и печенью. Также дети могут стать капризными и истеричными", – объяснила Кондратьева.

Именно поэтому, если на все игрушки иностранного производства, которые продаются в Сети, обяжут иметь сертификат безопасности, это пойдет на пользу и родителям, и детям, подытожила педиатр.

