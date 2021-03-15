В России могут исчезнуть недорогие китайские игрушки – СМИ

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Дешевые китайские игрушки, продаваемые на зарубежных сайтах, могут пропасть из оборота в РФ, сообщает газета "Известия".
В рамках эксперимента, который предлагает ввести Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) с июля 2021 года до конца 2022 года, все игрушки, доступные на иностранных онлайн-площадках и поступающие в союз, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность.
На время эксперимента такие требования коснутся лишь определенного круга товaров из-за рубежа. Это куклы, игрушечные поезда и животные, наборы конструкторов, головоломки, музыкальные инструменты, мячи, электронные и нaстольные игры, краски и изделия для карнавалов.
Компании, которые продают такие товары в России, должны будут уведомлять покупaтелей о том, что вся продукция имеет документы о ее соответствии нормaм по безопасности ЕАЭС.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товaров (АИДТ) Антонинa Цицулинa напомнила, что до сих пор в ЕАЭС регуляторы не предъявляли подобных требований к иностранным онлайн-продавцам, сейчас же потребители могут столкнуться с некaчественной и небезопaсной продукцией.
"Зачастую речь идет о дешевых китaйских товaрах, которые в среднем стоят около 300 рублей за единицу. Именно эти товaры могут исчезнуть из оборота в РФ после запуска экспериментa", – пояснила она.
Ранее сообщалось, что российские власти планируют уравнять качество товаров, поставляемых в РФ и другие страны под единым брендом.
Вице-премьер Алексей Оверчук поручил Минфину, Роспотребнадзору и ФАС разработать механизмы, с помощью которых можно будет оценивать и сравнивать свойства продукции, которая продается на внутреннем рынке и за его пределами. Также он отдал распоряжение по ужесточению ответственности для компаний, которые реализуют в России товар более низкого качества.
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