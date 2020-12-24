Качество товаров в РФ и Европе хотят уравнять

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Российские власти планируют уравнять качество товаров, поставляемых в РФ и другие страны под единым брендом, сообщает газета "Известия".

Вице-премьер Алексей Оверчук поручил Минфину, Роспотребнадзору и ФАС разработать механизмы, с помощью которых можно будет оценивать и сравнивать свойства продукции, которая продается на внутреннем рынке и за его пределами. Также он отдал распоряжение по ужесточению ответственности для компаний, которые реализуют в России товар более низкого качества.

Таким образом планируется пресечь недобросовестную конкуренцию на рынке. Ведомства должны представить предложения по комплексу мер в этом направлении до 20 декабря.

Также в правительстве обсуждается введение параллельного импорта для отдельных категорий товаров. Речь идет о возможности ввоза оригинальной продукции в страну не только официальным импортерам, но и неустановленным. В связи с этим ведомства должны проанализировать зарубежный опыт функционирования параллельного импорта.

Исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев отметил, что компании действительно могут корректировать состав продукции. Он отметил, что это делается, чтобы учитывать предпочтения или национальные особенности населения. Эксперт подчеркнул, что при этом вся продукция будет отвечать требованиям по безопасности и качеству.

В то же время глава практики защиты интеллектуальной собственности адвокатского бюро Art de lex Анжелика Решетникова заявила, что отличия качества и состава между продукцией, поставляемой в Россию и другие страны, говорят о двойных стандартах компаний.

Она подчеркнула, что чаще всего такая практика применяется в отношении бытовой химии, продуктов питания и алкоголя. Решетникова напомнила, что сейчас штраф за недобросовестную конкуренцию составляет 500 тысяч рублей. Она позитивно оценила стремление к ужесточению контроля качества.

"Это вводит в заблуждение конечного потребителя и является актом недобросовестной конкуренции. Штраф по сравнению с той выгодой, которую получают производители, "удешевляя" товар, несоразмерен", – отметила Решетникова.

Она выразила мнение, что ФАС будет контролировать это путем анализа зарубежных товаров, которые легально вводятся в Россию, а также аналогичной продукции, которая создается на территории РФ.

В то же время глава GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк отметил, что двойные стандарты в качестве продукции в разных странах применяются не только в отношении России.

Он подчеркнул, что в случае РФ ее считают страной третьего мира. Лесняк также отметил, что в такой практике есть необходимость, поскольку из-за разницы в уровне доходов продавать продукцию того же качества, что и в Европе, в России будет дорого.

"Например, из-за падения курса рубля продавать автомобили в России с той же комплектацией, что и в Европе, будет слишком дорого. Поэтому какие-то опции просто убирают, чтобы сделать стоимость товара ниже. Производители могут ввозить в РФ более качественные товары, но они будут более дорогими, а в итоге никто их не будет покупать", – заявил Лесняк.

Он отметил, что в таком случае можно обязать изготовителей делать на упаковке пометки о более низком качестве продукции. В то же время, по словам Лесняка, это потребует затрат на переупаковку, которая в итоге также будет входить стоимость продукции.

Ранее специалисты Роскачества провели опрос, какими товарами россияне чаще всего недовольны. Отмечалось, что 57% выразили наименьшее одобрение в отношении колбасной продукции. Кроме того, частое недовольство в ходе опроса проявлялось к замороженным полуфабрикатам и мясным консервам.