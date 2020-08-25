ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt

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ФАС России возбудила дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении производителя шоколада Lindt, сообщает пресс-служба организации.

В заявлении говорится, что продукция одного бренда, реализуемая в РФ и странах Западной Европы, отличается. В ФАС уточнили, что при продвижении шоколада компания делала акценты на давние традиции производства, высокую репутацию и гарантированное качество. По мнению ведомства, это создает у потребителя впечатление, что ему предлагается товар, аналогичный продаваемому в Западной Европе.

В декабре 2019-го ФАС РФ выдала Lindt предупреждение о необходимости устранить нарушения. По ходатайствам компании его срок продлили до 31 июля 2020 года, но она не предоставила данные об исполнении.

"Когда производители предлагают российским потребителям по разным причинам адаптированные товары и не информируют их об этом, ведомство видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства", – подчеркнул замруководителя ФАС РФ Андрей Кашеваров.

По его словам, так компания может получить необоснованную выгоду, что отрицательно влияет на конкуренцию.

Ранее ФАС РФ сочла необоснованным повышение тарифов на доставку посылок у "Почты России". Цены выросли для жителей труднодоступных регионов.

Кроме того, служба планирует проверить сведения о росте цен на авиакеросин. В случае подтверждения данных будут устанавливаться причины такого роста. СМИ сообщали, что по сравнению с июлем цены выросли в аэропортах Кольцово (Екатеринбург) на 62,1%, Домодедово – на 33,4%, Жуковском – на 36%, Пулково – на 18%.