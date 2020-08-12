ФАС проверит информацию о росте цен на авиакеросин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициирует проверку информации о росте цен на авиакеросин и в случае ее подтверждения будет устанавливать причины такого роста, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Как рассказал начальник управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС РФ Армен Ханян, злоупотребления в данной сфере необходимо пресекать, так как стоимость топлива напрямую влияет на цены на авиабилеты.

"Мы полагаем, что эта ситуация может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах", – отметил Ханян.

Ранее СМИ сообщили, что в российских аэропортах был зафиксирован рост цен на авиакеросин.

По итогам проведенных авиаперевозчиками тендеров по сравнению с июлем они выросли в аэропортах Кольцово (Екатеринбург) – на 62,1%, Домодедово – на 33,4%, Жуковский – 36%, Пулково – 18%, в аэропорту Владивостока – на 20,4%, Благовещенска – на 21,1%, Иркутска – на 28,1%, Краснодара – на 48,4%, Красноярска – на 48,6%. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать проверку совместно с Минэнерго и ФАС.

Вице-президент АТОРВладимир Канторович не исключил вероятность повышения цен на авиабилеты из-за роста затрат авиакомпаний на авиационное топливо. Однако, по его словам, изменения цен на перелеты могут быть вызваны и другими внешними факторами.