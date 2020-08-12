В АТОР рассказали, как рост цен на авиакеросин отразится на стоимости билетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Владимир Канторович оценил вероятность повышения цен на авиабилеты из-за роста затрат авиакомпаний на авиационное топливо.
"Я не исключаю, что подорожание авиатоплива может стать причиной роста цен на билеты", – заявил Канторович.
Однако, по его словам, изменения цен на перелеты могут быть вызваны и другими внешними факторами.
"Что бы ни происходило, билеты всегда дорожают. Я не помню, чтобы они дешевели. Падает цена на нефть – билеты дорожают, растет цена на нефть – цены на билеты растут, падает рубль или растет. Любыми этими явлениями можно объяснять то, что подорожали билеты", – считает вице-президент АТОР.
Поэтому Канторович затруднился ответить, на сколько именно могут подорожать перелеты. Данное значение, по его мнению, не поддается никакой оценке.
Ранее СМИ сообщили, что в российских аэропортах был зафиксирован рост цен на авиакеросин.
По итогам проведенных авиаперевозчиками тендеров по сравнению с июлем они выросли в аэропортах Кольцово (Екатеринбург) – на 62,1%, Домодедово – на 33,4%, Жуковский – 36%, Пулково – 18%, в аэропорту Владивостока – на 20,4%, Благовещенска – на 21,1%, Иркутска – на 28,1%, Краснодара – на 48,4%, Красноярска – на 48,6%. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать проверку совместно с Минэнерго и ФАС.
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