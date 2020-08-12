В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рост цен на авиакеросин зафиксирован в российских аэропортах, сообщает газета "Известия".

По итогам проведенных авиаперевозчиками тендеров по сравнению с июлем они выросли в аэропортах Кольцово (Екатеринбург) – на 62,1%, Домодедово – на 33,4%, Жуковский – 36%, Пулково – 18%, в аэропорту Владивостока – на 20,4%, Благовещенска – на 21,1%, Иркутска – на 28,1%, Краснодара – на 48,4%, Красноярска – на 48,6%. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать проверку совместно с Минэнерго и ФАС.

В "Роснефти" заявили, что в августе подняли цены реализации авиакеросина в аэропортах Москвы на 11% вслед за котировками внутрироссийской биржи Platt’s. При этом во втором квартале компания снижала цены на 40 и более процентов.

Гендиректор независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов считает, что цены на топливо в российских аэропортах взлетели из-за роста пассажирских перевозок – на биржевом рынке стоимость авиакеросина стабильна. Но ТЗК, по большей части связанные с нефтяными компаниями, вероятно, продолжат повышать цены по мере восстановления авиасообщения. Кроме того, керосин может дополнительно подорожать осенью из-за увеличения производства зимнего дизтоплива на российских НПЗ, полагает Турукалов.

Гендиректор Infomost Борис Рыбак объяснил, что стратегия топливных компаний повторяется каждый высокий сезон: когда у перевозчиков увеличиваются пассажиропоток и доходы, поставщики топлива резко поднимают цены и удерживают их до завершения высокого сезона, изымая часть прибыли у авиакомпаний.

Расходы авиакомпании на керосин занимают в цене билета порядка 25%. Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что при увеличении цены топлива на 50–60% авиабилеты при низкой чувствительности спроса могут подорожать на 10–15%. Эксперты же утверждают, что роста цен в августе не будет, так как авиакомпании уже продали большую часть билетов на предстоящие до конца лета рейсы.

В ФАС ранее заявили, что продажа билетов в страны, с которыми авиасообщение все еще недоступно, может нарушать права россиян. Отмечалось, что в ведомство поступают обращения, согласно которым авиакомпании начали продажу билетов в страны, несмотря на отсутствие авиасообщения. Вместо возврата денег по несостоявшимся полетам пассажирам предлагаются ваучеры.