Минтранс объяснил порядок возврата авиабилетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство транспорта объяснило, каким образом будет осуществляться возврат денег за авиабилеты согласно новым поправкам в Воздушный кодекс.

В документ были внесены поправки, подразумевающие возможность для пассажира сдать билет в случае чрезвычайной ситуации или введения в стране режима повышенной готовности. При этом деньги можно будет получить спустя 3 года, а приоритетным вариантом возмещения будут другие билеты или услуги авиакомпании.

Согласно обновленной статье 107.2 Воздушного кодекса, в течение всего срока возврата на сумму должны будут начисляться проценты за пользование денежными средствами. Для этой процедуры установлено ограничение – не позднее окончания 4-летнего срока с даты отправления рейса, указанного в билете.

Новые правила будут применены к билетам с датами вылета с 1 февраля 2020 года на рейсы между Россией и Китаем, с 18 марта 2020 года – на все внутренние и международные рейсы. Проездные документы при этом должны быть оформлены не позднее 1 мая 2020 года.

Возмещать стоимость поездки будут либо ваучерами, либо деньгами, но только спустя 3 года после даты поездки. На более ранние выплаты могут претендовать лица льготных категорий – инвалиды, ветераны, члены многодетных семей.

Проект постановления правительства о возможности выдачи ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты был разработан в конце мая 2020 года. Предполагалось, что воспользоваться ими смогут пассажиры, чьи рейсы отменились из-за коронавирусной инфекции.

