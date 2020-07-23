Минтранс объяснил порядок возврата авиабилетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство транспорта объяснило, каким образом будет осуществляться возврат денег за авиабилеты согласно новым поправкам в Воздушный кодекс.
В документ были внесены поправки, подразумевающие возможность для пассажира сдать билет в случае чрезвычайной ситуации или введения в стране режима повышенной готовности. При этом деньги можно будет получить спустя 3 года, а приоритетным вариантом возмещения будут другие билеты или услуги авиакомпании.
Согласно обновленной статье 107.2 Воздушного кодекса, в течение всего срока возврата на сумму должны будут начисляться проценты за пользование денежными средствами. Для этой процедуры установлено ограничение – не позднее окончания 4-летнего срока с даты отправления рейса, указанного в билете.
Новые правила будут применены к билетам с датами вылета с 1 февраля 2020 года на рейсы между Россией и Китаем, с 18 марта 2020 года – на все внутренние и международные рейсы. Проездные документы при этом должны быть оформлены не позднее 1 мая 2020 года.
Возмещать стоимость поездки будут либо ваучерами, либо деньгами, но только спустя 3 года после даты поездки. На более ранние выплаты могут претендовать лица льготных категорий – инвалиды, ветераны, члены многодетных семей.
Проект постановления правительства о возможности выдачи ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты был разработан в конце мая 2020 года. Предполагалось, что воспользоваться ими смогут пассажиры, чьи рейсы отменились из-за коронавирусной инфекции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: