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Москва 24

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Общество

17:49

"Аэрофлот" запустил тестовое оформление ваучеров за отмененные рейсы

туризм транспорт финансы экономика общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" в тестовом режиме запустила оформление электронных ваучеров за неиспользованные авиабилеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Аэрофлот" запустил в тестовом режиме систему оформления ваучеров в электронном виде для пассажиров по неиспользованным из-за пандемии авиабилетам", – заявила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Возмещение в форме сертификата доступно всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов. Это касается в том числе и тех, кто оформлял невозвратные билеты. Достаточно было заранее заявить об отказе от поездки. Если же рейс просто отменили, то ваучер дает право на однократную 15-процентную скидку на новый билет.

Россиян также предупредили о новой схеме мошенничества с возвратом авиабилетов по системе ваучеров. Злоумышленники вымогают деньги у пассажиров, которые не смогли улететь, за "урегулирование" сложившейся ситуации.

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