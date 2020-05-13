В РСТ рассказали, подорожают ли авиабилеты после пандемии

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Москвой 24 заявил, что после окончания пандемии коронавируса цены на авиабилеты внутри страны нормализуются. По его мнению, их нынешний рост связан с отсутствием спроса.

Думаю, что цена упадет потому, что востребованность будет больше, маршруты откроются. Думаю, что цены расти дальше не будут. Тем более что правительство выделило более двадцати миллиардов рублей на поддержку авиаперевозчиков", – заявил Барзыкин.

По его мнению, рост цен связан с тем, что компании несут колоссальные убытки на фоне эпидемиологической ситуации в мире. Он отметил, что пассажиропоток сократился на 70%. Барзыкин считает, что после окончания пандемии спрос на авиаперевозки по стране увеличится и, соответственно, упадет цена.

"Чем быстрее все войдет в нормальное русло, тем быстрее нормализуются тарифы на перелеты", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что стоимость билетов на авиаперевозки выросла в апреле по отношению к марту. Произошло это на фоне резкого падения спроса. В среднем цена полета по России экономклассом в одну сторону выросла на 12,3% – c 5,7 тысячи в марте до 6,4 тысячи рублей в апреле.

Эксперт ГосНИИ Гражданской авиации Александр Фридлянд рассказал, что цены в апреле – мае на авиаперелеты традиционно растут. При этом он считает, что перевозчики постараются осторожно поднимать стоимость. Эксперт предположил, что ее резкий скачок может прийтись только на возобновление международных рейсов.