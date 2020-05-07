Специалист рассказал о будущем доступных по цене авиаперелетов

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Председатель и главный креативный директор международной консалтинговой компании по брендингу Ландор Питер Кнапп рассказал, что будет с дешевыми рейсами и путевками после пандемии коронавируса, сообщает Express.

По мнению экспертов, необходимо некоторое время, чтобы индустрия пришла в норму. Кнапп считает, что пандемия может поменять причины, по которым люди путешествуют. Измениться могут частота и стоимость поездок.

Операторам, работавшим с деловыми туристами, грозит дополнительная проблема. Многие клиенты сомневаются в необходимости перелетов, поскольку видеоконференцсвязь показала, что бизнес можно вести удаленно, объяснил Кнапп.

По его словам, с дешевыми перелетами ситуация двоякая. С одной стороны, есть вероятность, что пассажиры захотят снова активно путешествовать, увеличивая спрос на авиабилеты и их стоимость. С другой стороны, низкие цены могут быть использованы, чтобы привлечь тех, кто опасается перелетов.

Если люди захотят, чтобы на борту обеспечивалась безопасная дистанция, а санитарная обработка самолетов проводилась после каждого рейса, низкобюджетные перевозчики должны будут придумать новую модель работы.

Владимир Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма в России. Он заявил, что нужно формировать привлекательные маршруты и открывать новые направления в нашей стране.

Правительство готовит перечень мер по восстановлению занятости в транспортной сфере, добавил он. Предполагается, что транспорт и пригородные железнодорожные перевозки включат в перечень пострадавших от пандемии отраслей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что вопрос открытия границ России после окончания пандемии пока не обсуждался. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин считает, что говорить об этом можно будет лишь после снижения случаев заражения. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова полагает, что после снятия ограничений санаторно-курортные учреждения и коттеджи с отдельным размещением могут открыться первыми внутри страны.