Специалист рассказал о будущем доступных по цене авиаперелетов

Фото: depositphotos/borjomi88
Председатель и главный креативный директор международной консалтинговой компании по брендингу Ландор Питер Кнапп рассказал, что будет с дешевыми рейсами и путевками после пандемии коронавируса, сообщает Express.
По мнению экспертов, необходимо некоторое время, чтобы индустрия пришла в норму. Кнапп считает, что пандемия может поменять причины, по которым люди путешествуют. Измениться могут частота и стоимость поездок.
Операторам, работавшим с деловыми туристами, грозит дополнительная проблема. Многие клиенты сомневаются в необходимости перелетов, поскольку видеоконференцсвязь показала, что бизнес можно вести удаленно, объяснил Кнапп.
По его словам, с дешевыми перелетами ситуация двоякая. С одной стороны, есть вероятность, что пассажиры захотят снова активно путешествовать, увеличивая спрос на авиабилеты и их стоимость. С другой стороны, низкие цены могут быть использованы, чтобы привлечь тех, кто опасается перелетов.
Если люди захотят, чтобы на борту обеспечивалась безопасная дистанция, а санитарная обработка самолетов проводилась после каждого рейса, низкобюджетные перевозчики должны будут придумать новую модель работы.
Владимир Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма в России. Он заявил, что нужно формировать привлекательные маршруты и открывать новые направления в нашей стране.
Правительство готовит перечень мер по восстановлению занятости в транспортной сфере, добавил он. Предполагается, что транспорт и пригородные железнодорожные перевозки включат в перечень пострадавших от пандемии отраслей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что вопрос открытия границ России после окончания пандемии пока не обсуждался. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин считает, что говорить об этом можно будет лишь после снижения случаев заражения. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова полагает, что после снятия ограничений санаторно-курортные учреждения и коттеджи с отдельным размещением могут открыться первыми внутри страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: