Средняя цена полета экономклассом по России выросла в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость билетов на авиаперевозки выросла в апреле по отношению к марту, сообщает газета "Известия". Произошло это на фоне резкого падения спроса.

По данным сервиса по продаже билетов OneTwoTrip, в среднем цена полета по России экономклассом в одну сторону выросла на 12,3% – c 5,7 тысячи в марте до 6,4 тысячи рублей в апреле.

Выросла и средняя цена авиабилетов из Москвы в некоторые крупные российские города: в Екатеринбург – на 17%, Новосибирск – на 11%, Нижний Новгород – на 28%, Казань – на 75%.

В то же время в авиакомпании Red Wings сообщили, что не корректировали тарифы в марте – мае. Остальные крупные авиакомпании не стали комментировать это.

Эксперт ГосНИИ Гражданской авиации Александр Фридлянд рассказал, что цены в апреле – мае на авиаперелеты традиционно растут. При этом он считает, что перевозчики постараются осторожно поднимать стоимость. Эксперт предположил, что ее резкий скачок может прийтись только на возобновление международных рейсов.

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