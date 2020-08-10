ФАС установила злоупотребления Apple на рынке мобильных приложений

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую компанию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Об этом сообщает ТАСС.

"Компания Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS", – рассказали в службе.

Проверка была инициирована в 2019 году. Тогда ФАС возбудила дело в отношении Apple после жалобы "Лаборатории Касперского".

Комиссия службы выяснила, что Apple установила за собой право отклонять и не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика. При этом отказ получали даже те, что были оформлены по всем правилам.

В американской компании вину не признают и намерены подавать апелляцию.

Ранее стало известно, что Apple была вынуждена отложить выпуск новых моделей iPhone из-за сложностей в производстве и транспортировке готовых устройств на фоне пандемии коронавируса.

