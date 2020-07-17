Суд столицы обязал заблокировать в Apple Music песни "отца русского регги" Барыкина

Фото: ТАСС/Александр Куров
Суд города постановил заблокировать песни российского поп-рок-музыканта Александра Барыкина в стриминговом сервисе Apple Music, передает Агентство "Москва".
По решению Мосгорсуда должно быть прекращено распространение композиций под названием "Букет", "Мороз", "Эта маленькая Москва", "Любовь моя", "Никогда не поздно" и других. Так, обеспечить удаление песен обязали Роскомнадзор. Кроме того, должно быть прекращено создание технических условий, которые могут обеспечить размещение, распространение и иное использование фонограмм исполнителя Барыкина, следует из постановления Московского городского суда.
Блокировка должна действовать 15 суток, за которые издательству "Джем" надо подать полноценный иск с требованием заблокировать песни Барыкина на Apple Music.
Александр Барыкин был российским поп-рок-исполнителем, одним из солистов ВИА "Самоцветы". Ушел из жизни в 2011 году из-за повторного инфаркта. Артиста также называли отцом русского регги.
Ранее Роскомнадзор заблокировал портал LostFilm. Между тем в рейтинге LiveInternet этот сервис занимал девятое место по посещаемости среди всех сайтов Рунета в категории "Телевидение".
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