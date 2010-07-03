Мосгорсуд признал законным блокировку клипа рэпера Хаски

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Мосгорсуд признал законным блокировку видео на песню "Иуда" рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова). Об этом сообщает РИА Новости.

"Решение Таганского суда Москвы от 19 марта 2019 года оставить без изменений", – заявила судья апелляционной инстанции.

В Роскомнадзоре и МВД объясняют блокировку видео пропагандой распространения наркотических средств. При этом, по словам адвоката рэпера Сергея Бадамшина, суд первой инстанции не привел подтверждение того, что в клипе идет речь о наркотиках, а также не провел необходимые экспертизы.

Видео на песню "Иуда" заблокировали на YouTube и других ресурсах. Кроме того, Советский районный суд Краснодара постановил удалить из "ВКонтакте" и YouTube еще три видеоработы рэпера – "Поэма о Родине", "Пироман 17" и "Пуля-дура".