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15:44

Мосгорсуд признал законным блокировку клипа рэпера Хаски

суды культура

15:44

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Фото: ТАСС/Анна Мейер

Мосгорсуд признал законным блокировку видео на песню "Иуда" рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова). Об этом сообщает РИА Новости.

"Решение Таганского суда Москвы от 19 марта 2019 года оставить без изменений", – заявила судья апелляционной инстанции.

В Роскомнадзоре и МВД объясняют блокировку видео пропагандой распространения наркотических средств. При этом, по словам адвоката рэпера Сергея Бадамшина, суд первой инстанции не привел подтверждение того, что в клипе идет речь о наркотиках, а также не провел необходимые экспертизы.

Видео на песню "Иуда" заблокировали на YouTube и других ресурсах. Кроме того, Советский районный суд Краснодара постановил удалить из "ВКонтакте" и YouTube еще три видеоработы рэпера – "Поэма о Родине", "Пироман 17" и "Пуля-дура".

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суды культура

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