Хаски случайно узнал о запрете еще трех своих клипов

Еще три клипа рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) запретили распространять на YouTube и во "ВКонтакте" из-за сцен насилия и ругани. Решение принял Советский районный суд Краснодара 12 декабря.
Об этом Хаски узнал случайно при рассмотрении в Москве иска к МВД и Роскомнадзору по поводу блокировки своего клипа "Иуда" на YouTube. Оказалось, что клипы "Поэма о Родине", "Пироман 17" и "Пуля-дура" заблокированы по иску прокурора Карасунского округа Краснодара, который проверял обращение некоего гражданина.
В решении говорится, что информация в видео может вызвать у несовершеннолетних интерес к суициду, убийству, употреблению табака, разврату и использованию нецензурной брани в разговорах. Всего под запрет попали шесть страниц на двух указанных сайтах, пять из них по состоянию на 10:35 еще доступны.
Осенью 2018 года Хаски попал в центр общественного скандала. Тогда полиция задержала его в Краснодаре за выступление на припаркованной машине, поскольку ему не удалось провести концерт в клубе. Музыкант получил 15 суток ареста, но выпустили его раньше срока.
Хозяйка автомобиля попросила у полицейских не возбуждать против артиста уголовное дело. Один из рестораторов компенсировал владелице ущерб за повреждения машины.
Позднее в некоторых регионах концерты Хаски и других популярных молодежных музыкантов стали отменять. СМИ утверждали, что этого требовали местные силовики. Однако стало известно, что центральный аппарат МВД России не указывал региональным подразделениям отменять концерты рэперов, как заявил замглавы ведомства Игорь Зубов.
О произошедшем доложили Владимиру Путину. По его словам, запреты концертов введут к результату, обратному ожидаемому. В то же время президент добавил, что "искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам".
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