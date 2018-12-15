Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Владимир Путин призвал осторожно относиться к запретам рэп-концертов и других областей культуры. Об этом он заявил на заседании президентского совета по культуре и искусству.
Тему запретов рэп-концертов поднял композитор Игорь Матвиенко. Президент ответил, что способ "хватать и не пущать" не приведет к положительному результату.
"Способ, о котором вы упомянули, – "хватать и не пущать" – он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому", – приводит слова президента РИА Новости.
Отвечая на критику рэпа, Путин заявил, что раньше и вальс считался моветоном, а потом стал классикой. При этом президент обратил внимание на упоминание наркотиков в текстах рэп-исполнителей. "Рэп (зиждется) на трех китах – секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики. Это путь к деградации нации", – сказал он.
В последнее время в российских городах участились случаи отмены концертов рэп-исполнителей. 21 ноября рэпер Хаски не смог выступить в Краснодаре, хотя сначала согласие на проведение концерта дали на двух площадках. Когда на улице рэпер забрался на крышу автомобиля, чтобы спеть пришедшим на концерт поклонникам, его задержала полиция. Суд арестовал Хаски на 12 суток за мелкое хулиганство, но отпустил раньше срока.
В конце октября в Якутске отменили концерт Элджея из-за угроз исполнителю.
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