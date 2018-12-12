Путин распорядился выяснить причины отмены рэп-концертов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Владимир Путин поручил разобраться в причинах отмены концертов рэперов в ряде регионов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
Вопрос об отмене выступлений был поднят на встрече Путина с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которая состоялась 11 декабря. Москалькова пояснила, что ситуация с концертами рэперов стала для главы государства новым вопросом.
За последние недели в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле "следят очень внимательно" за ситуацией с отменой концертов.
Ранее в МВД страны опровергли сообщения СМИ о том, что полицейским запрещено посещать концерты рок- и рэп-исполнителей. Речь в публикациях шла о коллективах и артистах, в текстах песен которых содержатся призывы к анархии и разжиганию ненависти к органам власти.
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