МВД опровергло запрет на посещение рэп-концертов полицейским

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В МВД России опровергли сообщения СМИ о запрете посещать рок- и рэп-концерты сотрудникам полиции.
"Сообщаем, что указанная информация является недостоверной. Подобных указаний в территориальные органы руководством МВД России не направлялось", – сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что МВД запретило своим сотрудникам посещать концерты рок-, рэп-, панк- исполнителей, в текстах песен которых содержатся призывы к анархии и разжиганию ненависти к органам власти.
В начале декабря в ряде изданий также были опубликованы новости о том, что МВД дал указ региональным подразделениям отменять концерты рэперов. Однако эту информация опроверг замглавы ведомства Игорь Зубов.
В последние несколько недель в России отменили несколько концертов. Это коснулось рэперов Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Ситуация вызвала большой резонанс.
В Госдуме прошел круглый стол, где обсудили отмену выступлений. Участниками встречи стали рэперы Птаха, Рома Жиган, видеоблогер Дмитрий Ларин. Птаха возмутился запретами на концерты. По его мнению, правоохранители находят в песнях смысл, который исполнители не закладывали.
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