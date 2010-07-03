Суд признал законной блокировку клипа "Иуда" Хаски

Таганский районный суд отклонил иск рэпера Хаски к Роскомнадзору о незаконной блокировке клипа "Иуда" на YouTube, сообщает Агентство "Москва".
По словам адвоката истца Сергея Бадамшина, решение о блокировке необъективно и необоснованно, а действия МВД и Роскомнадзора "неуклюжие". Он назвал клип способом художественного выражения артиста и не согласился с тем, что в нем содержится информация о способах приготовления наркотиков.
"В ролике есть видеоряд, в котором размалывается видеопленка и упаковывается в пакет", – подчеркнул Бадамшин, добавив, что основной идеей клипа является то, что "музыка является лучшей заменой любым наркотикам".
"У МВД есть право привлечь комиссию экспертов в области культуры и вынести решение на основании их выводов, но они этого не сделали", – заметил представитель защиты.
По мнению представителя МВД, в клипе описаны способы ухода от уголовной и административной ответственности за распространение наркотических средств, а также показывается способ так называемой закладки. При этом он не смог уточнить, о каком веществе идет речь.
Ролик на песню "Иуда" был заблокирован Роскомнадзором на YouTube 17 ноября. В декабре Советский районный суд Краснодара заблокировал три клипа рэпера на треки "Поэма о Родине", "Пуля-дура" и "Пироман 17".
Осенью 2018 года полиция задержала музыканта в Краснодаре за выступление на припаркованной машине, поскольку ему не удалось провести концерт в клубе. Хаски получил 15 суток ареста, но вышел раньше срока.
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