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Общество

15:35

"Матч ТВ" и Twitch удалили незаконный контент – Роскомнадзор

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сайты телеканала "Матч ТВ" и сервиса Twitch не будут заблокированы, поскольку они удалили незаконный контент, права на который отстаивала Rambler Group, сообщил ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"В связи с принятием владельцами ресурсов мер по удалению противоправного контента доступ к данным информационным ресурсам не ограничивался", – сказал он.

Ранее Rambler Group подал в Мосгорсуд иск к Twitch о защите авторских и смежных прав в интернете. Компания потребовала "пресечь распространение пиратских трансляций" матчей Английской Премьер-лиги.

Кроме блокировки, Rambler требует денежную компенсацию в размере 180,3 миллиарда рублей (почти 2,9 миллиарда долларов). Такая сумма образовалась после того, как число предполагаемых незаконных просмотров трансляций (36 тысяч) умножили на максимальную сумму компенсации в пять миллионов рублей.

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