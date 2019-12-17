"Матч ТВ" и Twitch удалили незаконный контент – Роскомнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сайты телеканала "Матч ТВ" и сервиса Twitch не будут заблокированы, поскольку они удалили незаконный контент, права на который отстаивала Rambler Group, сообщил ТАСС пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"В связи с принятием владельцами ресурсов мер по удалению противоправного контента доступ к данным информационным ресурсам не ограничивался", – сказал он.

Ранее Rambler Group подал в Мосгорсуд иск к Twitch о защите авторских и смежных прав в интернете. Компания потребовала "пресечь распространение пиратских трансляций" матчей Английской Премьер-лиги.

Кроме блокировки, Rambler требует денежную компенсацию в размере 180,3 миллиарда рублей (почти 2,9 миллиарда долларов). Такая сумма образовалась после того, как число предполагаемых незаконных просмотров трансляций (36 тысяч) умножили на максимальную сумму компенсации в пять миллионов рублей.