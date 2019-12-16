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Происшествия

16 декабря, 21:35

Совет директоров Rambler предлагает Lynwood отозвать заявление к Nginx

происшествия экономика технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совет директоров Rambler Group на внеочередном заседании поручил менеджменту прекратить уголовное дело по компании Nginx. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, менеджменту компании было дано поручение обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела и продолжить в случае необходимости обеспечение защиты интересов компании в рамках гражданско-правового поля.

Также на заседании были даны рекомендации по рассмотрению вопроса о действиях должностных лиц Rambler Group в вопросах взаимодействия с советом директоров по ситуации с Ngnix. Кроме того, менеджменту Rambler было дано поручение ознакомить основателей компании Ngnix и представителей компании F5 с некоторыми из материалов, свидетельствующих о возможном нарушении прав Rambler Group.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спор между компанией Rambler и сервером Nginx не относится к сфере компетенции Кремля.

Представитель Кремля добавил, что не знает всех деталей спора. При этом Песков выразил уверенность в том, что этот конфликт не повлияет на инвестиционный климат российского рынка высоких технологий.

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