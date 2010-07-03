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Технологии

12:43

Аналитик рассказал, как США борются с российским софтом

технологии безопасность

Фото: depositphotos/dimarik

Политический аналитик Павел Шипилин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление ФБР о том, что российские мобильные приложения несут "потенциальную контрразведывательную угрозу" для США.

Эксперт отметил, что Америка теряет свое лидерство в сфере IT-технологий и пытается все способами удержаться на плаву. При этом многие способы "вряд ли можно назвать конкурентными".

"О чем вообще можно говорить после истории с Эдвардом Сноуденом? Всем все понятно: американцы – самый главный надсмотрщик над всем миром. И они не имеют права вообще ни в чем никого обвинять. Любой из нас, кто имеет аккаунт в Facebook, находится под колпаком", – подчеркнул Шипилин.

Ранее в ФБР посчитали, что российская разведка обладает "мощными возможностями использования в своих интересах информационных технологий". Через приложения спецслужбы могут получить удаленный доступ ко всем каналам коммуникации в российских сетях, не запрашивая доступа от провайдеров.

В сентябре специалисты компании ESET заявили, что российские спецслужбы разработали новый вирус, который невозможно удалить с компьютера. Предполагается, что вредоносное программное обеспечение – детище группы Fancy Bear.

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