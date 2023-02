В Cети под видом Viber появилась опасная шпионская программа

Специалист компании по разработке антивирусов ESET Лукас Стефанко рассказал о шпионской программе, которая под видом популярного мессенджера Viber крадет медиафайлы пользователей. Об этом он написал в своем Twitter.

Программу Стефанко обнаружил на сайте, имитирующем официальный магазин приложений Google Play. Разработчики приложения скопировали Viber. В магазине у него прикреплен значок "Выбор редакции", указано более 500 миллионов загрузок, а также средняя оценка пользователей – 4,3 балла.

После установки, копия Viber запрашивает расширенные права на доступ к файлам в памяти устройства и на SD-карте.

При запуске приложение крадет медиафайлы, документы из WhatsApp и WeChat, а также все фотографии и загруженные файлы из памяти устройства. Кроме того, оно также записывает звонки.

New Android Spy in the game.

Spreads as fake #Viber via web that mimics Google Play.



Functionality:

-steal #WhatsApp media and document files

-#WeChat media

-all taken pictures

-files from Download dir

-record phone calls



FBF13488ED36075B7F30CC5F0EB3CDBB

