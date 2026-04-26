26 апреля, 08:15

Утечка серной кислоты при атаке БПЛА на Вологодскую область ликвидирована

Утечка серной кислоты, возникшая после повреждения трубопровода при атаке БПЛА на Вологодскую область, ликвидирована. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Он рассказал, что выбросов опасных химических веществ нет. Незначительные повреждения получили производственные здания, также повреждена световая опора.

Вражеские беспилотники повредили трубопровод с серной кислотой рано утром 26 апреля. Пожара не произошло, также не было зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

По предварительной информации, 5 человек получили ожоги от серной кислоты. Они доставлены в больницу.

