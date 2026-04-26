26 апреля, 12:05

Общество

Дождь и мокрый снег будут идти в Москве до 28 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дождь, мокрый снег и снег ожидаются в Москве в период с 15:00 26 апреля до вечера 28-го числа. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Кроме того, местами будет отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах может образоваться гололедица. Порывы ветра усилятся до 15–20 метров в секунду.

В связи с непогодой москвичей и гостей города призвали парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости граждане могут позвонить по номерам 101, 112 и единому телефону доверия ГУ МЧС России по столице 8 (495) 637-31-01.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, что 26 апреля в столице может выпасть до 12 миллиметров осадков. При этом наибольшей интенсивности дождь, который к вечеру будет сопровождаться мокрым снегом, должен достигнуть в период с 18:00 до 21:00 – за 3 часа в городе может выпасть до 5 миллиметров осадков.

