К 135-летию Александра Волкова "Мосбилет" приглашает в МТЦ "Вишневый сад"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мосбилет" пригласил жителей и гостей столицы на спектакль в Московский театральный центр (МТЦ) "Вишневый сад" к 135-летию писателя Александра Волкова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Волков родился еще в Российской империи в семье отставного фельдфебеля – 14 июня исполняется 135 лет со дня его рождения.

Любовь Волкова к литературе проявилась рано, когда он был еще ребенком. В 12 он с отличием окончил училище и позже поступил в Томский учительский институт. Параллельно в нем развивалась и любовь к математике.

В 1929 году сорокалетний Волков поступил в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. За семь месяцев он освоил пятилетнюю программу, сдал экзамены и устроился доцентом кафедры высшей математики в Московский институт цветных металлов и золота.

После он начал работать над изучением английского языка и переводами произведений Фрэнка Баума и Жюля Верна. В частности, история "Волшебника Изумрудного города" началась с перевода сказки Баума "Мудрец из страны Оз".

Волков хотел изменить имена, диалоги и некоторые сюжетные ходы, а также создать произведение, понятное советским детям. В итоге на свет появилась оригинальная сказка о девочке Элли из Канзаса, ее собачке Тотошке и их друзьях.

С момента публикации "Волшебника Изумрудного города" прошло уже 87 лет. Эту сказку ставят в кукольных, музыкальных и драматических театрах, снимают экранизации и создают мультфильмы.

Например, в МТЦ "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина спектакль по повести Волкова идет уже 6 лет. Режиссер Наталья Шумилкина отметила, что при написании инсценировки по книге было очень важно прежде всего сохранить историю. Однако нужно было одновременно найти форму, близкую современному ребенку.

"Так родилась история девочки Элли и собаки Тотошки – наших современников. Элли мечтает стать артисткой цирка, тренирует свою собаку, и благодаря этому они попадают… в цирк. Все действие спектакля, все приключение я перенесла именно туда", – пояснила Шумилкина.

В сказке прослеживается число три – "священный код волшебства". В истории три главных спутника Элли – Страшила, Железный Дровосек и Лев, три заветных желания и три испытания. А также число четыре – четыре стороны света, четыре стены дома, четыре угла. Именно эта цифра становится фундаментом реальности в Волшебной стране.

Простая логика чисел легла в основу обучения детей. Герои решают жизненно важные для их путешествия уравнения: Страшила рассчитывает количество гвоздей для починки фургона Дровосека, Лев делит добычу, Элли подсчитывает запасы провизии.

Пройдя через испытания Изумрудного города, дети учатся не просто считать, а применять логику в самых "фантастических" обстоятельствах.

Ранее театр "Школа драматического искусства" пригласил москвичей на спектакль "Федра" по трагедии Жана Расина. Режиссер постановки – заслуженный артист России, художественный руководитель режиссерско-актерской лаборатории театра Игорь Яцко.

По его словам, работа над спектаклем начинается еще до выхода актеров на сцену и для каждой постановки он старается выстраивать определенную систему подготовки актеров.