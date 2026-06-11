Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы. Это следует из сообщения кабмина по итогам заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

При этом еще 18 пляжей пока проходят экспертизу. Специалисты продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. В частности, ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Процесс контролирует Роспотребнадзор.

В конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП послужило нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле прошлого года Роспотребнадзор признал 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района непригодными для купания, однако уже в мае более 5 километров пляжной территории засыпали новым песком. 1 июня в Анапе открылся купальный сезон, он продлится до 30 сентября.