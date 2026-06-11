Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку

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Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об отставке в связи с недостаточным финансированием оборонных проектов. Об этом он сообщил в письме к премьер-министру страны Киру Стармеру на своей странице в соцсети X.

Он пояснил, что не может согласиться с планом финансирования, который не позволит ведомству нарастить обороноспособность страны. По словам Хили, согласно плану, число расходов на оборону от ВВП должно вырасти до 2,68% к 2030 году, однако этого можно было бы добиться уже в 2027-м.

Также глава Минобороны страны обратил внимание, что без должного финансирования снижается безопасность государства. Он указал, что сейчас ему приходится увеличивать риски для сотрудников и уменьшать боеспособность вооруженных сил.

Ранее из-за утраты доверия к Киру Стармеру подал в отставку глава Минздрава Великобритании Уэс Стритинг. Он выразил уверенность, что премьер-министр не будет возглавлять Лейбористскую партию на следующих выборах.

