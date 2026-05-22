Fox News: глава нацразведки США Габбард подала в отставку

Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала заявление об отставке с 30 июня. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на документ.

Уточняется, что такое решение она приняла после того, как врачи обнаружили у ее супруга редкую форму рака костей. В своем письме Габбард обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу, поблагодарив его за доверие и возможность занимать должность директора нацразведки страны в течение полутора лет.

Глава Белого дома, в свою очередь, отметил, что Габбард проделала отличную работу. Сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

Ранее стало известно об отставке начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа. По данным СМИ, его немедленной отставки потребовал Пентагон. При этом причины не раскрывались.

