Fox News: глава нацразведки США Габбард подала в отставку

22 мая, 22:39Политика
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала заявление об отставке с 30 июня. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на документ.
Уточняется, что такое решение она приняла после того, как врачи обнаружили у ее супруга редкую форму рака костей. В своем письме Габбард обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу, поблагодарив его за доверие и возможность занимать должность директора нацразведки страны в течение полутора лет.
Глава Белого дома, в свою очередь, отметил, что Габбард проделала отличную работу. Сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.
Ранее стало известно об отставке начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа. По данным СМИ, его немедленной отставки потребовал Пентагон. При этом причины не раскрывались.