В Пентагоне заявили об отставке начальника штаба армии США

Начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж уходит в отставку. Об этом в соцсети X сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

По его словам, Джордж уходит в отставку с поста 41-го начальника штаба армии США. Приказ о его увольнении уже вступил в силу.

"Военное министерство выражает благодарность генералу Джорджу за десятилетия службы нашей стране. Мы желаем ему всего наилучшего на пенсии", – говорится в заявлении ведомства.

При этом телеканал CBS сообщил, что Пентагон ранее потребовал немедленной отставки генерала. Причины такого решения не уточняются.

