Директор Лувра ушла в отставку на фоне скандалов вокруг учреждения

Директор Лувра Лоранс де Кар ушла в отставку. Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил ее прошение, сообщила пресс-служба Елисейского дворца. Подробнее о причинах решения расскажет Москва 24.

Первая женщина на посту директора

Фото: legion-media.com/Bestimage/Alain Guizard

Президент Франции Эммануэль Макрон принял заявление об отставке директора Лувра Лоранс де Кар, сообщила пресс-служба Елисейского дворца. В официальном заявлении уточнили, что глава государства выразил желание доверить де Кар миссию по организации сотрудничества музеев стран "Большой семерки".

По данным СМИ, Лоранс занимала пост с сентября 2021-го и стала первой женщиной за всю историю Лувра, возглавившей музей. Кто станет преемником де Кар на этом посту, пока неизвестно.

В последнее время руководитель сталкивалась с критикой со стороны СМИ и общественности из-за череды скандалов, связанных с культурным учреждением. Самым громким из них стало ограбление в октябре 2025-го. Уже тогда Лоранс заявила о намерении уйти с поста директора Лувра, однако ее отставка не была принята. Де Кар продолжила работу, но скандалы на этом не закончились.

Один из них произошел на днях: активисты повесили в музее фотографию Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, которая была сделана после его задержания по делу против американского финансиста Джеффри Эпштейна. Экс-принц был запечатлен сидящим на заднем сиденье автомобиля с подписью: "Он сейчас потеет".

Снимок провисел в стенах одного из старейших музеев Франции около 15 минут, прежде чем был снят. Причем один из активистов рассказал британскому изданию Metro, что "пройти контроль безопасности было не так уж сложно".



один из активистов На самом деле это было нормально. Онбыл просто в сумке и спрятан под другой фотографией. Мы повесили его, но не задерживались. Нам нужно было убираться оттуда. <...> Персонал сначала действительно смеялся над этим.

Ранее, в начале февраля, СМИ сообщили о другом крупном скандале: была раскрыта махинация гидов с билетами в музей. По делу были арестованы девять человек, в том числе двое сотрудников учреждения, экскурсоводы и предполагаемый организатор. По версии следствия, злоумышленники многократно использовали одни и те же билеты для пропуска в Лувр экскурсионных групп. Кроме того, стало известно, что ежедневно с помощью мошеннической схемы могли обслуживать до 20 туристических коллективов, аферу проворачивали на территории музея на протяжении 10 лет. Ущерб Лувру был оценен примерно в 10 миллионов евро (около 900 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Ограбление и забастовки

Фото: legion-media.com/China News Service/Alamy Live News/Li Yang

19 октября 2025-го музей подвергся дерзкому ограблению: несколько преступников украли из Лувра ювелирные украшения из коллекций императора Наполеона и императрицы Жозефины. Причем, по разным данным, злоумышленникам понадобилось от 4 до 7 минут. Это стало предметом дискуссий об уровне безопасности главного музея Франции. В Сети появилось большое количество мемов на тему. Одним из самых популярных стало изображение кукурузной палочки в роли дверной задвижки.

"Лувр – 2025", – подписал фото пользователь.

По данным СМИ, похищенные ювелирные изделия были инкрустированы тысячами драгоценных камней, в том числе бриллиантов, сапфиров, жемчужин и изумрудов. Общий ущерб составил 88 миллионов евро.

В конце ноября 2025-го прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что в рамках расследования были задержаны семь человек, трое из которых были впоследствии отпущены, а четверым предъявлены обвинения. При этом драгоценности так и не были найдены, за исключением поврежденной короны императрицы Евгении, которую обнаружили после ограбления на улице возле музея.

Кроме того, работники Лувра регулярно устраивают забастовки. Например, еще до ограбления, в июне 2025-го, охрана музея и сотрудники службы приема посетителей отказались выходить на работу, чтобы привлечь внимание руководства к нехватке персонала и условиям труда. На следующий день после кражи в Лувре, 20 октября, охрана устроила забастовку, требуя усиления мер безопасности.

15 декабря порядка 400 сотрудников музея выступили за бессрочную забастовку. Они выразили протест против методов управления музеем, потребовали решения вопроса с нехваткой кадров и технических проблем в здании, а также улучшения условий и оплаты труда. По данным СМИ, с середины декабря Лувр уже четыре раза закрывался из-за забастовок персонала, а также несколько раз принимал посетителей в ограниченном режиме.