Во Франции ущерб от ограбления Лувра оценили в 88 млн евро

Фото: ТАСС/АР/Thibault Camus

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Об этом прокурор Парижа Лор Беко заявила AFP.

По ее словам, оценка была проведена директором музея.

"Сумма впечатляющая, но она никак не сопоставима с ущербом, нанесенным в историческом плане", – добавила Беко.

Прокурор заявила, что грабителям не удастся заполучить сопоставимую сумму, "если им придет в голову переплавить украденные украшения". Беко добавила, что расследование продолжается, в нем принимают участие около 100 следователей.

Она не исключила, что в деле могут появиться и другие фигуранты, входившие в команду грабителей.

Лувр ограбили 19 октября. Злоумышленники похитили ювелирные изделия из коллекции Наполеона. Одной из украденных драгоценностей стала корона императрицы Евгении. Позже ее с повреждениями нашли недалеко от музея.

Министр культуры Франции Рашида Дати уточнила, что на совершение преступления ушло всего 4 минуты. Инцидент она назвала работой профессионалов.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления: по заказу или для отмывания денег. В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон заверил, что украденные драгоценности будут найдены, а преступники – наказаны.

В свою очередь, лидер профсоюза SUD Сара Абдельхеди указала, что сотрудники службы безопасности Лувра отказались выходить на работу на следующий день после ограбления. Она пояснила, что персонал был шокирован произошедшим.