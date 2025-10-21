Похищенные из Лувра ювелирные украшения были размещены на платформе объявлений

Фото: скриншот сайта объявлений

Украденные из Лувра украшения были размещены на платформе объявлений. Публикация появилась 20 октября.

Диадемы, серьги и ожерелья из сапфиров и бриллиантов, которые принадлежали королеве Марии Амалии Неаполитанской, были выставлены на продажу москвичом. Пользователь оценил украшения в 250 миллионов рублей.

В пресс-службе "Авито" подтвердили, что украшения были выставлены на продажу, однако информация была оперативно удалена модерацией. В настоящее время объявление заблокировано.

"Это была неудачная попытка пранка", – уточнили представители площадки.

Лувр ограбили 19 октября. В связи с произошедшим музей закрыли для посетителей.

По предварительным данным, группа злоумышленников воспользовалась грузовым лифтом, чтобы попасть на один из фасадов здания. После они разбили окна и украли ювелирные украшения из галереи "Аполлон". Затем преступники скрылись на скутерах.

Среди похищенного оказались изделия из коллекции Наполеона III, включая броши, тиары и ожерелья. Спустя время неподалеку от Лувра была найдена поврежденной корона супруги полководца – императрицы Евгении.

Министр культуры Франции Рашида Дати рассказала, что злоумышленники украли драгоценности из Лувра за четыре минуты. При этом, по ее мнению, ограбление было организовано профессионалами. В свою очередь, глава МВД Франции Лоран Нуньес предположил, что преступники могли быть иностранцами.

Полиция нашла вещи, которые использовались при ограблении. Среди них были обнаружены две шлифовальные машины, газовая горелка, емкости с бензином, перчатки, рации и одеяло. Кроме того, недалеко от музея был замечен желтый жилет, который один из злоумышленников надел, чтобы прикинуться рабочим.

Прокуратура Парижа предположила, что кража могла быть совершена по заказу или для отмывания денег. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что украшения будут найдены, а преступники предстанут перед судом. Он также призвал усилить меры безопасности в Лувре.

