Глава Минкульта Франции Дати: Лувр ограбили профессионалы за четыре минуты

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Злоумышленники, совершившие кражу драгоценностей из парижского Лувра, управились за четыре минуты. Об этом в эфире телеканала TF1 сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

Она назвала вопрос безопасности музеев в стране давней проблемой, которой не уделялось должного внимания на протяжении 40 лет.

"Мы прибыли на место буквально через несколько минут после того, как получили информацию о краже. Вся операция длилась почти четыре минуты – это было очень быстро. Нужно признать, что это дело рук профессионалов", – подчеркнула министр.

Глава ведомства отметила, что после обнаружения ограбления посетителей эвакуировали.

По данным главы МВД Франции Лорана Нуньеса, преступники могли быть иностранцами.

При этом газета Le Parisien сообщила, что полиция нашла вещи, которые использовались при ограблении. Среди них были обнаружены две шлифовальные машины, газовая горелка, емкости с бензином, перчатки, рации и одеяло. Кроме того, недалеко от музея увидели желтый жилет, который один из злоумышленников использовал, чтобы прикинуться рабочим.

Об ограблении Лувра стало известно 19 октября. Группа вооруженных злоумышленников разбила окна в главном парижском музее и украла ювелирные украшения, после чего скрылась с места происшествия.

СМИ утверждают, что злоумышленники передвигались на скутерах. Среди похищенного, по сведениям журналистов, оказались изделия из коллекции Наполеона, включая броши, тиары и ожерелья.

Спустя время одна из драгоценностей была обнаружена в поврежденном состоянии рядом с музеем. Речь идет о короне супруги Наполеона III – императрицы Евгении.

