Прокуратура Парижа начала расследование после ограбления Лувра

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Прокуратура Парижа начала расследование по факту ограбления Лувра. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на ведомство.

Дело передано в Бригаду по борьбе с бандитизмом уголовной полиции. К расследованию также привлечены сотрудники Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

В настоящее время правоохранители продолжают производить оценку ущерба.

Комментируя инцидент, коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий заявил о дилетантстве злоумышленников.

"Музеи грабят в основном непрофессионалы в силу того, что профессионалы прекрасно знают, что попасться на музейном ограблении слишком легко и просто", – высказался он в беседе с РИА Новости.

Более того, по утверждению эксперта, украденные предметы будет крайне сложно продать или выставить на аукционе по реальной стоимости.

"Скорее, это могут быть истории со страховками или с получением выкупа. Но все эти версии про то, что это могут быть какие-то тайные коллекционеры и прочее, – полнейшая мифология. Сколько ни крали таких известных вещей из музеев, потом выяснялось, что это работа абсолютных дилетантов", – заключил Подстаницкий.

Об ограблении Лувра сообщила министр культуры Франции Рашида Дати 19 октября. Группа вооруженных злоумышленников разбила окна в главном парижском музее и украла ювелирные украшения, после чего скрылась с места происшествия.

Предварительно установлено, что на кражу у воров ушло семь минут. Их личности в настоящее время неизвестны.

СМИ утверждают, что злоумышленники передвигались на скутерах. Среди похищенного, по сведениям журналистов, оказались изделия из коллекции Наполеона, включая броши, тиары и ожерелья.

Спустя время одна из драгоценностей была обнаружена в поврежденном состоянии рядом с музеем. Речь идет о короне супруги Наполеона III – императрицы Евгении.