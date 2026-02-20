Время поездок на такси увеличится в 2–3 раза в Москве из-за снегопада

Фото: 123RF.com/macondoso

В связи со снегопадом в Москве время поездок на такси может увеличиться на 30% утром в пятницу, 20 февраля. На некоторых маршрутах поездки будут в 2–3 раза дольше, рассказали Москве 24 в пресс-службе "Яндекс Go".

В компании отметили, что на длительность и стоимость поездок в непогоду влияют такие факторы, как пробки, заносы, буксующие на дорогах автомобили. Особенно это заметно в утренние часы на направлениях из области и с окраин в центр города и к пересадочным узлам, когда жители Москвы и Подмосковья едут на работу.

"Снегопад дополнительно осложняет видимость и замедляет дорожный трафик. По прогнозам аналитиков, из-за роста времени в пути средний чек по городу может увеличиться до 25%, на длинных маршрутах заметнее", – сказали в компании.

Согласно статистике сервиса, ситуация может стабилизироваться после 11:00, когда дороги станут свободнее. Но к 16:00 длительность поездок снова вырастет из-за усиления осадков к вечеру и сокращенного рабочего дня. В связи с этим в компании порекомендовали выезжать заранее или выбирать другие виды транспорта.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Из-за непогоды загруженность столичных дорог в вечерний час пик достигла 9 баллов. В столичных аэропортах за день отменили 29 рейсов, включая 7 иностранных авиакомпаний.

К настоящему моменту циклон, который установил новый рекорд по осадкам в Москве, покинул столичный регион. В пятницу, 20 февраля, погоду в столице определяет его южная окраина. Из-за него небо над регионом останется затянутым плотными облаками, местами пройдет снег, преимущественно небольшой.