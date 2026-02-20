Трамп заявил, что введет пошлину в 10% на весь импорт в США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлину в 10% на весь импорт в страну. Он объявил об этом на пресс-конференции в Белом доме, созванной в связи с решением Верховного суда против применения им механизма импортных пошлин.

Новая мера будет действовать дополнительно к уже имеющимся тарифам. Помимо этого, американский лидер отметил, что остаются в силе все пошлины, которые касаются национальной безопасности.

Верховный суд США 20 февраля признал введение пошлин на импорт под предлогом чрезвычайного положения превышением полномочий. Он поддержал решение нижестоящей инстанции. За это проголосовали шесть судей, трое высказались против.

Трамп назвал данное решение позором. По данным СМИ, он также заверил, что у него есть "резервный вариант" действий.

Недавно глава Белого дома подписал указ, оставляющий за США право ввести дополнительные импортные пошлины на товары из государств, которые продолжают вести торговлю с Ираном.

Новые меры позволяют устанавливать тарифы в размере 25% на импортируемые товары из любой страны, прямо или косвенно закупающей иранские товары или услуги.

По словам Трампа, США за счет введения пошлин получили 600 миллиардов долларов. Он назвал их "незаменимыми для достижения успеха".

