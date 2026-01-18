Фон дер Ляйен заявила, что пошлины США из-за Гренландии подорвут отношения с ЕС

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Введение пошлин со стороны США против Европы из-за ситуации вокруг Гренландии негативно скажется на трансатлантических отношениях между Евросоюзом и Штатами. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии. Глава ЕК отметила необходимость продолжения дипломатических контактов по этой теме.

"Территориальная целостность и суверенитет являются основополагающими принципами международного права. Они имеют важнейшее значение для Европы и для международного сообщества в целом. Мы последовательно подчеркиваем нашу общую трансатлантическую заинтересованность в мире и безопасности в Арктике, в том числе в рамках НАТО", – заявила фон дер Ляйен.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов из-за ситуации вокруг Гренландии. Они начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США. Кроме того, с 1 июня они будут увеличены до 25%.

Позже американский лидер заявил, что США готовы к немедленному началу переговоров с Данией и рядом европейских стран по вопросу о вхождении Гренландии в состав Штатов.