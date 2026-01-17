Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 15:58

Политика

Посол Корчунов счел провокацией призыв к США переключиться с Гренландии на Шпицберген

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Призыв президента Хорватии Зорана Милановича к США переключить внимание с Гренландии на архипелаг Шпицберген является провокацией. Об этом РИА Новости заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

По словам дипломата, такая позиция – это очередное свидетельство того, что в странах НАТО усугубляется тенденция к пренебрежению основополагающими принципами международного права даже в отношении друг друга.

Российская сторона исходит из важности полного и последовательного соблюдения положений Договора о Шпицбергене 1920 года, который определяет параметры особого правового статуса этого архипелага.

Указанный документ установил суверенитет Норвегии над территорией архипелага, а странам – участницам договора, к которым также относится Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.

Гренландия же входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп не раз говорил о том, что остров должен стать частью его страны.

Кроме того, в американский конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии. На фоне угроз о захвате острова премьер-министр Канады Марк Карни напомнил Трампу о пятой статье Устава НАТО, которая подразумевает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов Североатлантического альянса.

Новости мира: в США вновь заговорили о возможной аннексии Гренландии

Читайте также


политика

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика