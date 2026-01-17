Посол Корчунов счел провокацией призыв к США переключиться с Гренландии на Шпицберген

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Призыв президента Хорватии Зорана Милановича к США переключить внимание с Гренландии на архипелаг Шпицберген является провокацией. Об этом РИА Новости заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

По словам дипломата, такая позиция – это очередное свидетельство того, что в странах НАТО усугубляется тенденция к пренебрежению основополагающими принципами международного права даже в отношении друг друга.

Российская сторона исходит из важности полного и последовательного соблюдения положений Договора о Шпицбергене 1920 года, который определяет параметры особого правового статуса этого архипелага.

Указанный документ установил суверенитет Норвегии над территорией архипелага, а странам – участницам договора, к которым также относится Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.

Гренландия же входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп не раз говорил о том, что остров должен стать частью его страны.

Кроме того, в американский конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии. На фоне угроз о захвате острова премьер-министр Канады Марк Карни напомнил Трампу о пятой статье Устава НАТО, которая подразумевает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов Североатлантического альянса.